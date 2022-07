Poliitiliseks laibaks kuulutatud Boris Johnson ei kavatse liigutamist lõpetada

Valitseva konservatiivse partei siseopositsioon on seekord siiski veendunud, et Johnsoni kukutamiseks vajalikud eeldused on täidetud. „Kahtlustan, et peame ta Downing Streetilt [peaministribüroost] karjumise ja rabelemise saatel välja lohistama,“ kommenteeris Reutersile üks mässulistest parlamendi liikmetest. „Aga kui peame seda tegema, siis teeme.“