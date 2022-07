Paide teatri trupi vahetumine pole Eesti avangardi lõpp

Paide muusika- ja teatrimaja (kelle koosseisus teater tegutseb) juht Martha-Beryl Grauberg rääkis Järva Teatajale juuni lõpus, et tänavusele aastale mindi vastu teadmises, et linnaeelarve võimalused paranevad ja Paide teatril õnnestub jõuda palkadega lähemale kultuuritöötaja miinimumini. Grauberg tõi esile, et teatri endise juhi Harri Ausmaa juhtimisel tehti kõva tööd, et omatulu kõrvale ka riiklikku tegevustoetust saada.