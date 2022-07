Liina Kersna: mul tekib õud ja õõv, kui mõtlen, mis oleks juhtunud, kui poleks teste kiiresti hankinud

Liina Kersna (42) on haridus- ja teadusministri ametit saanud pidada viimased poolteist aastat. Ta ei salga, et koroonakriisis tegutsemine on olnud pingeline ja vastutusrikas ülesanne, kuid sõnab enesekindlalt, et ametiajal on ta korda saatnud enamat kui üksnes kurikuulsa kiirtestide hanke. Oma otsuseid Kersna ei kahetse – ta peab maksumaksja raha eest mitte millegi tegemist ebaõiglaseks. „Kes teeb, sel juhtub, ja kui sa midagi ei tee, ei saa ka midagi juhtuda,“ sõnab ta kriminaalmenetlusest hoolimata veendunult, et ministeerium suutis otsusega palju suurema kahju ära hoida.