ARVUSTUS | „Stranger Thingsi“ neljanda hooajaga tõestas Netflix üle pika aja, et neil on korralikku sisu

Olen kaalunud Netflixi tellimuse katkestamist viimased neli kuud. Esmalt lükkasin selle edasi „Ozarki“ viimase hooaja pärast. Seejärel „Better Call Sauli“ läheneva lõpplahendi tõttu ja viimased kaks tellimust on pikenenud tänu „Stranger Thingsi“ kaheks jaotatud neljandale hooajale. Tagantjärele targana võib öelda, et „Ozarki“ nimel pikendamine oli täiesti mõistlik otsus, „Better Call Sauli“ pärast ei oleks pidanud seda tegema, kuid „Stranger Thingsiga“ tõestas Netflix üle pika aja, et ka neil on korralikku sisu.