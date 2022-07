1) Harkivi suund on laias laastus endine, kuigi okupandid on hakanud pommitama ka neid Harkivi linnaosasid, mida varem ei pommitatud. Ehk siis on laiendanud tulelöökide ala. Maastikul on nad proovinud taas edeneda Kozatša Lopanist läände Sosnivka poole, see on siis Harkivist põhjas okupeeritud kitse piiriäärse riba läänepoolseimal küljel.