Helir-Valdor Seeder: hea kompromiss ei ole see, kui kõik jäävad millestki ilma

Valduseni viib vana munakivitee, mille ette on pandud silt „Omal vastutusel“. Nii ongi. Tee on auklik ja Seeder möönab, et nii mõnigi kord on ta seal näinud õlilaike. Autojuhid pole uskunud sildile kirjutatut. Parasjagu käib majakese remont. Me istume õues välikaminaga katusealuse all ja sööme Seedri abikaasa Janne küpsetatud kooki ning oma põõsaste pealt korjatud söödava kuslapuu marju. Tegemist on väärtusliku vitamiinipommiga, mida kasvatatakse endi jaoks. Lindudega võidu, naerab Janne. Mäenõlval hoiavad korda majas Šoti mägiveised. Igati idülliline koht koalitsiooniläbirääkimiste pidamiseks? „Ei, neid ma pean ikka Viljandis,“ muigab Seeder.