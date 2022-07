ANALÜÜS | Lõbus matemaatika, olematu geograafia: kuidas Vene kaitseministeeriumi aruanded reaalsust moonutavad

Türgi päritolu droonid Bayraktar on Konašenkovi sõnul viimseni hävitatud. 25. märtsil ehk kuu aega pärast sõja algust teatas kaitseministeerium, et Ukraina 36 ründedroonist on alla tulistatud 35. Juuni lõpuks oli see arv kasvanud 84-le. Avalike andmete järgi tellis Ukraina armee aga enne sõda ainult 62 sellist drooni, kusjuures 25 neist pidi tarnitama tänavu. Märtsi alguses jõudis üks Bayraktaride saadetis ka kohale, veel neli drooni annetas riigile Türgi tootjafirma.