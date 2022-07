KULTUURIBIIT | Lauljatar Rita Ray playlist

Laval astuvad üles Rita Ray (vokaal), Artis Boriss (klahvpillid), Kristen Kütner (kitarr), Jasper Alamaa (bass), Ott Adamson (trummid), Madis Katkosilt (perkussioon), Meelis Kesperi ja Kadi Kaldmäe (taustavokaal). Kuula Rita Ray uut pala siit.

Rita Ray ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Where’d All The Time Go? – Dr. Dog

See lugu on kindlasti üks minu viimase aja parimaid avastusi. Lugu, mis suudab imekombel edastada kõiki erinevaid tundeid, mida me elu jooksul kogeme. Paneb mõtlema kogu elatud elu peale ja samas tekitab perspektiivi, mis vähemalt minul kipub vahetevahel kaduma. See ongi muusika „je ne sais quoi“. See, kui mingisugune muusikapala tekitab nii tugevaid tundeid, mida on raske unustada… Selles ongi minu jaoks muusika põhiolemus ja see lugu suudab täpselt seda teha.

Walkin’ In The Sun – Rufus & Chaka Khan

Kuna olen ise esmajoones laulja, käib mul tavaliselt mõne kindla laulja faas, kus ma kuulan seda kindlat artisti risti-põiki. Chaka Khan on kindlasti juba pikka aega üks mu lemmikutest olnud, kuid alles hiljuti sukeldusin tema lauldud muusikasse sügavamalt. Selle loo avastasin tänavuse ülimalt külma kevade ajal. Kuulates seda lugu ja tema häält poeb soojus hinge ning kõik, mis parasjagu hinge vaevab, tundub ebavajaliku koormana. Imeline, kui palju tundeid on inimhääl võimeline tekitama.

Evil Ways – Santana

Olen Santanat kuulanud ka varasemalt, kuid tema esimene plaat oli mulle tundmatu. Armusin tänu „Evil Ways“ loo tõttu tervesse albumisse. Hea meeldetuletus muusikast, mis on nii loomulikult tekkinud ja niivõrd orgaaniline. Vahel tuletab see endalegi meelde muusika loomise puhul, et orgaanilisusel on alati võlu.

Duffer in F (Version 2) – Galt MacDermot