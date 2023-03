Lisaetendused müügil! „Lennart. Pöördtooliaastad“ tuleb lavale ka aprillis ja mais

Presidenti kehastav Ivo Uukkivi kandideerib mäletatavasti selle rolli eest läinud aasta parimaks meespeaosatäitjaks.

„Lennart. Pöördtooliaastad“ astuvad lavale lisaks Lennartile Helle Meri, Mart Laar, Boriss Jeltsin, Bill Clinton, Jaan Kross ja teised, kelle näpu- ning tegutsemisjäljed on Eesti lähiajalool. Autor on Jaak Jõerüüt, lavastaja Karl Laumets, peaosatäitja Ivo Uukkivi. Mängivad ka Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv, Tõnn Lamp, Eva Koldits, Ragnar Uustal, Anu Lamp, Christopher Rajaveer, Hardo Adamson ja Toomas Hendrik Ilves. Kunstnik on Eva Maria Põldmäe, muusika Robert Jürjendal.

Lavastuse paatos pärineb meie lähiajaloost. 6. oktoobril 1992 astus Lennart Meri aeglase ning väärika sammuga Kadrioru presidendilossi trepist üles. Eesti oli saanud taas endale riigipea. Lennart – just nii on ta rahva mälus! – oli esimene iseseisvuse taastanud Eesti vabalt valitud president. Sel hetkel oskasid vähesed midagi loota või karta, millised presidendiameti kontuurid ta joonistab meie kahvatule poliitkaardile. Kirjanikust ja filmimehest oli saanud riigipea, keda uue Eesti ajaloos ainsana sai valida rahvas. Vähemalt esimeses voorus, kus sai küll enim hääli Arnold Rüütel. Parlamendis toimunud teises voorus aga kuulutati võitjaks just Lennart Meri. Hiljem on riigipea valitud alati parlamendi või valijameeste poolt.

Just sellest räägibki endise diplomaadi, kirjaniku ja Lennart Meri lähedase kaasteelise Jaak Jõerüüdi kirjutatud näitemäng „Lennart. Pöördtooliaastad“. Esimesed aastad Kadriorus olid kui poliitiline start-up-äri, kus otsustati Eesti arengukiirus ja positsioon tulevikumaailmas. Lennarti intelligents ja ambitsioonid panid kimbatusse paljusid. Temaga polnud lihtne, see-eest oli iga sekund ta kõrval kordumatu. Lennart tõestas nii Eestile kui maailmale, et pisikesest Eestist saab välja kasvada rahvusvaheline mees ja Moskvast Washingtonini nõudlik riigipea.