Erasektor on paljuski sõltuv ekspordist. Niigi keerulises olukorras pärast koroonat ning käimasoleva Ukraina sōjaga seoses, on ōhus ärevaid noote meie välisinvestoritelt ja partneritelt mujalt maailmast, seega on meie ootus valitsusele stabiilsus.