Joakim Helenius kokkuleppest: saame endale sotsialistlik-populistliku valitsuse

Ilmselgelt on mõte raha laenata. Meil on Kreekast ja teistest Lõuna-Euroopa riikidest näha, kuidas suured riigilaenud nõrgendavad riikide tulevikuvaadet. Koalitsioon selgelt ei usalda turumajandust ja arvab, et poliitikud peavad helikopterirahaga inimestele turuhinna kõikumised kompenseerima.

See on selgelt vale lahendus probleemidele, nagu ajalugu on korduvalt näidanud, ning riiklik hinnalagi on varem või hiljem tee vaesusesse. Õige lahendus oleks leida viis elektrikasutust vähendada ning rakendada kõik jõupingutused, et läbi personaalse riigi lahenduste oleks võimalik pakkuda lausaliste toetuste asemel nõudepõhist toetamist.