Andre Hanimägi: uue koalitsiooni otsused on Keskerakonna poliitika tulem – ja see on positiivne!

Esiteks kaalub sõna „peaministritool“ üles sõnad nagu maailmavaade ning eelarvetasakaal. Teiseks on poliitilise tahte korral kõik võimalik – kuidas muidu leidis Reformierakond äsjase nulli asemel sajad miljonid kõigeks ja kõikjale. Kolmandaks on nüüd kristallselge, et Keskerakonna eesmärk ei olnud lõhkuda koalitsiooni ja mingisugust diili tagataskus ei hoitud. Küsimus oli alati poliitika sisus. Ja see muutuski.