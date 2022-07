SÕJARAPORT | Igor Taro: venelaste logistika pole veel halvatud, aga ukrainlaste korraldatud „muinastulede“ mõju on juba tunda küll

Ukraina jõud jätkavad okupantide tagalas Donetski oblastis täppislööke relvaladude ja logistikaahelate pihta – taas on süüdatud üks eepiline muinastuli Šahtarski linna lähistel, misjärel hakkasid okupandid piirama liiklust kilomeetrite raadiuses ning teostama evakuatsiooni, kuna ohtlik moonaladu oli paigutatud tsiviilsektori lähistele. Mujal on olukord stabiilne. Venemaa ponnistusi Krimmi silla kaitsmisel raketirünnakute eest on märgatud.