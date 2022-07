Poliitika.guru uue koalitsiooni leppest: hõisata ei maksa. Kulud kasvavad hüppeliselt

Pärast taasiseseisvumise järgseid aegu on Eestis esimest korda valimisperioodi jooksul kolm erinevat koalitsiooni. Poliitiline ebastabiilsuse põhjuseid on mitmeid. Savisaare kadumisega on kõik erakonnad parketikõlbulikud vähemalt osade teiste erakondade jaoks. Liidrid on vahetunud ja isiklik side on kehvem. Populism ja äärmuslus polariseerib poliitikat nii mujal kui Eestis.