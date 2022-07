KOLUMN | Mihhail Šiškini kiri Ukraina sõbrale: teie olete vabad inimesed, aga need, kes täidavad Vene kindralite korraldusi, on orjad

Mu isa läks 17-aastaselt rindele, et maksta kätte venna eest, kelle sakslased tapsid. Pärast sõda vihkas ta kogu elu sakslasi ja kõike sakslastega seotut. Püüdsin talle selgitada: „Isa, aga saksa kirjandus on suurepärane! Saksa keel on imeline keel!“ Need sõnad ei avaldanud talle mingit mõju.