JUHTKIRI | Värske võimuleppe head ja vead

Lastetoetuste tõus ja indekseerimine, elektriturureform, eestikeelsele õppele üleminek, tulumaksuvaba miinimumi tõus, kõrghariduse rahastamise suurendamine... Kõik on tulevase valitsuse koalitsioonileppe silmatorkavamad punktid on mingil määral õiged ja vajalikud asjad. Mingil määral selles mõttes, et saavutatava tulemuse headus oleneb reformide ja muudatuste peensustest ja muidugi ka sellest, kust ja kuidas nende plaanide teostamiseks raha võetakse.

Positiivselt mõeldes saab öelda, et inflatsioon suurendab ka maksulaekumisi. Kuna hinnad tõusevad, kasvab hoogsalt näiteks käibemaksu laekumine. Teisalt on väga võimalik, et riigi kulutusi hakkab inflatsioon suurendama sama palju või isegi rohkem. Lisaks jääb inflatsioon suure tõenäosusega ikkagi ajutiseks, aga riigi väljaminekute kõrgem tase ei jää.

Positiivselt mõeldes saab öelda, et Eestil on ressurss, mida võrreldes teiste euroala riikidega on vähe kasutatud – riigilaenuressurss. Kuid eriti Isamaale ei anna see rahu. Aga selle ressursi hind – laenuintress – juba on muutunud veidi kallimaks ja kallineb tõenäoliselt veelgi. Isegi päris investeeringute väga hoogne laenuga rahastamine on ohtudega tee, näiteks vale ajastusega saab hinnatõusule hoogu juurde anda. Ent täiesti libe tee on püüd defineerida poliitilises debatis pidevaid kulutusi – näiteks lastetoetusi – investeeringuteks ümber.