SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelaste pressing viis järjekordse katastroofini – ukrainlastele langes 35 tanki

Suurimaks šokiks on Venemaa jaoks see, et ei õhukaitsesüsteem S-300 ega S-400 ei sai saa HIMARSi rakettide allatulistamisega hakkama, samas kui neid süsteeme eksportides on müüjapoolne lubadus, et S-400 suudab neid rakette maha võtta. Reaalses elus võtavad M-31 raketid maha hoopis S-400. See on omakorda väga valus Venemaa jaoks, sest Venemaa õhukaitsesüsteemide hävitamine annab Ukraina jaoks palju vabamad käed nii droonide kui lennuväe kasutamisel. Ka ballistiliste rakettide Totška-U kasutamisel, mida S-300 ja S-400 päris hästi maha võtavad.