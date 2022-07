Kas Kasahstan on teel demokraatia poole? Seda on muidugi raske uskuda. Kesk-Aasia pole just regioon, mis näitaks ennast maailmale kui demokraatia verstaposti. Nüüd toimuvad Kasahstanis muudatused, mille kohta on raske öelda, kas need on sisulised või kosmeetilised.