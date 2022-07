REPORTAAŽ | Autovabaduse tänava katsetus ja linna(m)elu Viljandi (eel)arvamusfestivalil

Viljandi visioon linnaruumi mõttes oli selge: festivali ajaks tuleb sulgeda kesklinna piirides Tartu tänav ning kujundada sellest mõnus keskkond, kus linnakodanik ja külaline saaksid uidata, uudistada ja tegutseda, suhelda ja mõtiskleda, kohvikutes käia, kunstiatraktsioonidega tutvuda. Seda kõike kolme päeva jooksul ilma autodele mõtlemata. Võib küsida, kas autostumine on probleem isegi väikelinnades, kus jalutamine ja jalgrattasõit tunduvad vahemaade väiksuse tõttu loomulikumad liikumisviisid kui autoga liiklemine. (Eel)arvamusfestivali korraldava ühingu Loov Viljandi eestvedajad Heldi Ruiso, Vilja Volmer-Martinson ja Kristina Libe (kolm naist!) kinnitasid, et Tartu tänava sulgemine oli paras proovikivi, sest hirmust kliente kaotada ei soovinud seda ettevõtjad. Ometi on linnaruumieksperimendid ammu tõestanud, et tänavate sulgemine koos linnaruumi tegevuse lisamisega toob kliente pigem juurde. Hea näide on Tartu 2024 raames rajatav autovabaduse puiestee, millest pärast esialgset kriitikanoolte tulva sai kiiresti Tartu linnapildi suvine osa. Sel aastal mindi ebamugavale kompromissile ja jäeti tänav osaliselt autodele avatuks.