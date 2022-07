PÄEVA TEEMA | Keit Pentus-Rosimannus: EKRE ja Keskerakond teeks Eesti paljaks. Sündiv programm on eelarvesõbralik

Sündiva valitsuse ja sõlmitud kokkuleppe maksumuse puhul on võrdlusbaasiks paraku mitte eelmisel aastal tehtud kava, vaid see, palju oleks maksumaksjale maksma läinud EKRE ja Keskerakonna veetav valitsusliit. Ise on nad varasemalt rääkinud minimaalselt miljardist eurost, aga selle koosluse kahe suurema osapoole stiili ja kombeid teades tuleb nõustuda nendega, kes ütlevad, et sellel kombol oleks rahaline piiritunne puudunud.