Tallinn asub toetama elava muusika kontserdipaiku

Tallinna kultuurivaldkonda kureeriva abilinnapea Kaarel Oja sõnul on toetusmeede mõeldud neile statsionaarsetele kontserdipaikadele, kes peavad ühekorraga üleval nii kontserdipaika ennast kui korraldavad seal programmi. „Elava muusika klubidel on väga oluline roll meie muusikaelus ning just nende järjepidev tegevus aitab hoida muusikamaastiku pidevalt areneva ja mitmekesisena. Sügistalvise programmitoetusega tahame anda kindlustunnet luua veel julgemat ja läbimõeldumat programmi,“ selgitas Oja. „Üksikute sündmuste kõrval on oluline toetada ka muusikavaldkonnas püsivat tegevust laiemalt ning sellise toetusmeetme piloteerimine on üks samm selles suunas.“



Toetuse taotlemisel esitab kontserdipaiga pidaja oma planeeritava programmi perioodiks 1. september – 31. detsember 2022. Toetust antakse kuni 25% ulatuses programmi kuludest, kogumahus kuni 15 000 eurot taotleja kohta. Abikõlblikud kulud on sündmuste kava koostamise ja läbiviimisega seotud tööjõukulud (näiteks programmijuhi töötasu), muusikute honorarid, nende transpordi- ja majutuskulud, lava-, heli-, valgus- ja videotehnika rendi ning paigalduse kulud ja turundus- ja kommunikatsioonikulud.



Abilinnapea sõnul tuleneb tõuge toetusmeetmeks ka Tallinna kui UNESCO muusikalinna tiitlist, mille eesmärgiks on olla maailma parim linn muusika loomiseks ja sellest osa saamiseks. „Avaliku sektori toetused elava muusika klubidele on Euroopas tavapärane praktika, kuid Eestis pole seda siiani süsteemselt rakendatud,“ tõdes Oja.