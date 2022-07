ÜLEVAADE | Ministrikohtade jagamise telgitagused: Pevkuri võimalik diil, Reinsalu saatus ja sotside nulliring

Värsked koalitsioonipartnerid üritavad kiivalt varjata tulevaste ministrite nimesid. Osalt on selle taga ka tõik, et otsesõnu on raske kedagi sobivat leida. Eriti kimpus on sotside juhtladvik, kes mõne võimaliku kandidaadi osas pika ninaga jäänud. Üks suurem vangerdus võib aset leida Reformierakonna ridades, kus Hanno Pevkurile vaja korvata eneseohverdus.