Bideni olukord on järjest trööstitum. Peamine lootuskiir on Donald Trump

Joe Bideni toetus USA presidendina pole kunagi olnud nii väike kui praegu. New York Timesi tellitud värske küsitluse järgi kiidab tema tegevuse heaks ainult 33% ameeriklasi. Ehkki demokraatide valijate seas on see arv kaks korda suurem, loodab ka neist enamik Bideni poliitikast lahkumist. Üksnes veidi üle veerandi demokraate tahaks teda kahe aasta pärast uuesti presidendiks kandideerimas näha. Eitavat vastust põhjendatakse kõige sagedamini Bideni kõrge vanusega – ta läheneks järgmiste valimiste ajal 83. sünnipäevale. Samuti jagavad demokraadid vastasleeri arvamust, et president ei tule majanduspoliitika juhtimise ja hinnatõusu ohjeldamisega toime.