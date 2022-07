Sütiste tee elanikele valmistab muret veel juuliski sulav lumehang

Aastaid Sütiste teel elanud Mati (nimi toimetusele teada - toim) kirjeldas, et sel talvel metsaparki kokku lükatud lumehunnik on võrreldes mullusega eriti must ja saastunud ning riivab seetõttu eriliselt möödujatel silma. Mati sõnul tekitab inimestes eeskätt pahameelt müra, mida lumekoristusmasinad ka öösiti platsil askeldades teevad. Lumekuhja võimalikele negatiivsetele keskkonnamõjudele on korduvalt ühismeedias tähelepanu juhtinud ka organisatsioon „Sütiste metsa kaitseks“, kes Eesti Päevalehele teadaolevalt plaanib omal käel võimalikke mõjusid uurima hakata.