Sõjaekspert: nõrgenev Kreml võib proovida Balti riike rünnata

Vene armee on pärast Ukrainale kallale tungimist kaotanud tohutult relvastust. Kinnitatud allikate kohaselt on Venemaa kaotanud üle 2000 tanki ja soomusmasina, kümneid lennukeid-koptereid ja palju muud tehnikat. Ühtlasi on Venemaa oma agressiooni algusest ära kasutanud üle 2500 tiibraketi ja taktikalise raketi. Rekordilised on ka sõjalised kulutused: praeguse tempoga kulutab Venemaa viiendiku oma 2022. aasta eelarvest sõjaväele. Vene armeele spetsialiseerunud analüütik Pavel Luzin ütleb, et lähemas tulevikus Vene relvajõud oma endist võimsust taastada ei suuda.