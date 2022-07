INTERVJUU | Ajakirjanik Michael Weiss: Euroopa on viimaks hakanud Vene luuret välja rookima. Eeskuju võiks võtta teie kapolt

Peamine soov oleks olnud Ukraina-teemalise narratiivi muutmine Venemaale sobivamaks ja võib ilmselt öelda, et selles on nad läbi kukkunud. Tegelikult on mul andmeid, et ka Vene eriteenistustes, eriti selle valdkonna eest vastutavas GRU-s peetakse mõjutustegevust läbikukkunuks.

Samuti mängivad rolli Vene luureametnike väljasaatmised. Värskelt tuli teade, et Brüsselist on välja löödud 21 Vene luurajat. Washington Posti teatel on ka austerlased taibanud, et Viin on Vene eriteenistustele pakkunud liiga pikalt mugavat tööpõldu ja aeg on probleemiga tegeleda. Olen küll pisut skeptiline, kas Euroopa riigid on tõesti valmis astuma kõiki vajalikke samme, et Vene luuretegevusele ja agentide värbamisele piir panna. Aga vähemalt on asjad hakanud liikuma. Lühidalt – paistab, et sõda on Vene luurevõimet vähendanud küll, ehkki muidugi mitte hävitanud.

Vanasti oli üks Vene luuretegevuse tandreid Viin, pärast külma sõda on räägitud ka Tšehhist. Kas tulipunktid on praegu samad?

Viin on kindlasti nimekirjas kõrgel kohal. Prahas on Vene luure elu läinud keerulisemaks ja mitte ainult Ukraina sõja pärast. Kui Tšehhi julgeolek ja politsei süüdistasid GRU kurikuulsat üksust 29155 avalikult Vrbětice relvaladude õhkulaskmises, järgnes suur skandaal ja vastastikused väljasaatmised, pärast mida on kogu sealne Vene residentuur peaaegu hävitatud.

Peaminister Viktor Orbánil on Putiniga endiselt väga head suhted ja Ungari suhtub Ukraina kaitsmisse väga loiult.

Nagu ma lääne eriteenistuste jutust aru saan, on üks suur keskus arusaadavatel põhjustel ka Budapest. Peaminister Viktor Orbánil on Putiniga endiselt väga head suhted ja Ungari suhtub Ukraina kaitsmisse väga loiult. Palju toimub usutavasti ka Türgis ja mitte ainult sellepärast, et Vene eriteenistused ja tšetšeeni palgamõrvarid ajavad seal Tšetšeeni sõdade veterane taga. Türgi on ainus NATO riik, kus Vene ametnikud siiani külas käivad ja oligarhid oma jahte hoiavad. Võib kujutleda, et Ankaras, Istanbulis ja mujal toimub ka edaspidi agar spioneerimine.

Kuhu paigutuvad luuresõjas Balti riigid?