Et mitte jääda koos väikelapsega koduremondi tolmu ja segaduse sisse, tuli „raske südamega“ langetada otsus, valida ajutine pelgupaik ja mõneks ajaks välja kolida. Kolida täpselt nii lähedale, et oleks lihtne minna ja tulla, aga ometigi piisavalt kaugele, et olla füüsiliselt ja vaimselt mööbli teisaldamisest ja värvirullidest ohutus kauguses.