Ukraina kaitsjatel on õnnestunud praeguseks stabiliseerida ning pika laskeulatusega kaudtulelöökidega neutraliseerida osa vene okupantide pealetungivõimekusest. Aktiivsed rünnakud edasitungimiseks on hetkel täheldatavad Slovjanskiga seotud suundadel. Kui Venemaa lühinädalatel territooriume juurde ei valluta ning ukrainlased suudavad hakata arendama vastupealetungi, võib sõjapendel alustada liikumist teises suunas. Igatahes on Ukraina julgeolekunõukogu sellist plaani selgelt kommunikeerinud, lõppeesmärgiga vabastada kogu Ukraina territoorium 1991. aasta piirides.