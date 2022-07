Kohtume Rasmuse ja Ramoniga Lutheri masinasaalis. See on 20. sajandi alguses Tsaari-Venemaa tipparhitektide Vassiljevi ja Bubõri projekteeritud tööstushoone, toona Baltimaade üks moodsamaid, millesse sajand hiljem kavandasid Eesti tipparhitektid Hanno Grossschmidt ja Tomomi Hayashi uue ajastu büroohoone. Selle maja kordategemise taga on vendadest Raskidest noorem – Ramon –, kes möönab, et maja taassünni loo juured ulatuvad aega, kui ta koos vend Rasmusega veel väike oli ning isa Märdi ja ema Mariga Alliklepas suvilat ehitas.