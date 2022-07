Hersonis on maasikas odavam kui enne sõda. Aga pangaautomaadid ei tööta, kaardiga maksta ei saa ja tänaval võib kadunuks jääda

Hersoni elumajades on endiselt alles tsivilisatsiooni luksused nagu elekter, vesi ja gaasivarustus. Selles valdkonnas. kehtib topeltvõim. Ukraina ametivõimud nõuavad, et tarbijad maksaksid teenuste eest nende arvetele ja Ukraina tariifide kohaselt. Okupatsioonifirmad lubavad omakorda, et kõik Ukraina riigi ees kehtivad kohustused tühistatakse, tegevust alustavad uued ettevõtted ja elektri, vee ja gaasi eest tuleb maksta üksnes neile. Uutest tariifidest ja makseskeemidest pole esialgu midagi teada, kuid võimud lubavad, et need on varasemast madalamad: „Venemaa aitab.“