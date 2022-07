Varalahkunud Kristjan Meri hoidis avalikkuses tagaplaanile

1966. aastal sündinud Kristjan oli pärast vend Marti Lennart ja Regina Meri teine poeg. Eks mitme lapsega peredes ole ikka nii, et üks laps läheb isasse ja teine emasse. See kehtis ka Meride puhul. Perekonnaga rohkem suhelnud inimestega rääkides on selge, et kui Mart oli rohkem isasse, siis Kristjan oli eriti lähedane just ema Reginaga. „See on kogu elu olnud nii – Mart oli Lennarti, Kristjan Regina poeg,“ ütles üks perekonnatuttav.