Kuulsad Malta rüütlid tahavad Kaja Kallase toetust

Mautner von Markhof räägib, et 1990ndatel sai Eesti ja Malta ordu suhete loomisel takistuseks Venemaal tegutsev ühendus, mis pretendeerib samuti sellele, et nemad on johanniitide ehk Malta ordu järeltulijad. Venemaal tegutsev libaordu tekitab tema sõnul tänini palju segadust.