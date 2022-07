SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased elavad saamatuse välja terroris. Hersonit represseeritakse

Kevadine armeeteenistusse kutsumine kukkus Venemaal läbi, sest kohale ilmus ainult 17% kutsealustest. Kahuriliha on aga vaja, nii on regioonidele antud ülesanded, et iga regioon peab suutma komplekteerida ühe pataljon-taktikalise grupi jagu n-ö vabatahtlikke, kes läheksid sõtta lühiajalise lepinguga. Kokku oleks jutt siis 85-st PTG-st, mis teoorias oleks suur jõud, aga kui mõelda, et kõigile neile on vaja teha ka väljaõpet ja on vaja ka relvastust, siis on juba olukord palju nutusem, aga nii praegu Venemee oma varjatud mobilisatsiooni läbi viib.