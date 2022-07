Kadri Paas pakub ideid valimiskampaaniaks: kõigile üks tasuta lõuna päevas ja kott poole hinnaga talvekartuleid

Ennevanasti oli nii, et kui mõne kauba, teenuse, joogi või toiduaine hind läks mingil põhjusel – neid võis olla mitu – väga kalliks, ostjale või tarbijale hakkas see üle jõu käima, korrigeeriti oma tarbimis- ja ostuharjumusi. See võis tähendada kauba või teenuse alternatiivse, st odavama vastu väljavahetamist või toote koguse ja selle tarbimistiheduse ülevaatamist, igal juhul kohandumist uue majandusolukorraga.