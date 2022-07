Üllatuslikult on omaaegse tootmiskoondise õigusjärglasena toiminud AS Estoplast juriidilise kehana siiani äriregistrisse kantud, olles juba 20 aastat likvideerimisel. Seda küll ilmselt viimaseid kuid, sest tänavu märtsi keskel Ametlikes Teadaannetes avaldatud kustutamishoiatus ütleb selgelt: kui hiljemalt 17. septembriks 2022 ei ole ettevõte äriregistrile esitanud oma majandusaruandeid alates 2000. aastast (tegelikult isegi 1999. aastast), siis AS Estoplast kustutatakse.