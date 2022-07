SÕJARAPORT | Teet Kalmus: nädalaga ei kaotanud Ukraina Venemaale mitte ruutmeetritki maad!

Kui kvaliteetseid ajaveetmise võimalusi on Venemaal järjest vähem, siis on asendustegevus olemas. Alkoholi tarbimisest veelgi enam kasvas antidepressantide kasutamine – esimese kuue kuuga lausa 66%.

Belgorodi (linn Venemaal, Ukraina piiri lähedal) võimudel on tekkinud ootamatu probleem. Nimelt kompenseerivad nad remondi, kui kahjustused on põhjustatud väidetavate ukrainlaste sõjaliste rünnakute tulemusena. Nutikad kohalikud aga asusid ise oma remontivajavaid kodusid kahjustama, et presenteerida seda kui sõjakahjustust, et seeläbi tasuta oma elamistingimusi parandada. Nüüd siis peab kohalik võim hakkama välja selgitama, mismoodi kahju tekkis.