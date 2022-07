Portugalis ja Hispaanias on kuumalaine mõne päevaga nõudnud sadu elusid, kuumakriis on ka Briti saartel.

Euroopat räsib üks läbi aegade hullemaid põudasid. Selle tõttu on puhkenud laiaulatuslikud maastikupõlengud ja kümned tuhanded on pidanud kodudest evakueeruma. Portugalis ja Hispaanias on teatatud sadadest surmajuhtumitest, mis on tingitud kuumalainest.