Sõda kestab. Aga selle kajastamine meedias on muutunud. Kõigepealt, rõhud on muutunud. Enam kirjutatakse sellest, et mõlemad pooled mängivad aja peale ja et aeg töötab Venemaa kasuks. Et Ukraina ootab üha rohkem lääne abi ning Venemaa ootab endiselt, et lääs unustab Ukraina.