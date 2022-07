ARVUSTUS | Tito, Švejk ja Maria. Lavastus, mis saab pihta millelegi väga tõelisele

Ajalooainelise teatritüki häda on üheksal juhul kümnest selle tõsidus. Rasked teemad, rasked tegelased loovivad aeglaselt üle lava. Sageli on sellise tüki mõistmiseks vaja vähemalt magistrikraadi. Ajalugu ei taha olla tõsiselt võetud – ajaloo sees on juhtunud hirmsad asjad, ajalugu ise on aga absurdne, veider ja naljakas. Kõige uskumatumad kokkusattumused näivad lugevat rohkem kui mõni hegellik universaalne seaduspära. Ajalooaineliste teatritekstide puhul on kõige põnevam just ebatõenäoline võimalikkus: ilmselt nii ei juhtunud, aga välistada seda ka päriselt ei saa.

„Diktaator, naljamees ja liiderdaja“ on oma olemuses millelegi väga tõelisele pihta saanud. See on kerge, ennast mitte liiga tõsiselt võttev lavastus Josip Broz Tito (Kristo Viiding) ja Jaroslav Hašeki (Martin Kõiv) kohtumisest Narva Punase Risti laagris 1920. aastal. Kus nad kohtuvad? Muidugi prostituut Maria (Elina Reinold) juures. Mida nad teevad? Joovad viina, peavad pohmelli, kohtuvad ja lähevad pärast kolme õhtut igaveseks lahku. Tito (snd 1892) ja Hašek (snd 1883) vaevalt Narvas kohtusid, kindlasti mitte prostituudi juures, kuid ometi on see võimalik. Kümne aasta jooksul enne „Diktaator, naljamees ja liiderdaja“ sündmusi on nende saatused kulgenud üsnagi ühel ajal. Mõlemad mehed pärinesid Austria-Ungarist, mõlemad läksid esimeses maailmasõjas idarindel Venemaa vastu ja vangistati 1915. aastal, mõlemad konutasid Uuralis sõjavangilaagrites, mõlemad sõdisid Venemaa kodusõjas Punaarmee poolel valgete vastu. Mõlemad leidsid Venemaalt endale naise ja uued revolutsioonilised ideed. Hašek avastas kodumaal, et Praha kommunistid ei võta teda enam omaks. Josip Broz võttis endale nimeks Tito, ehitas neile ideedele üles Jugoslaavia riigi ja valitses seda oma surmani 1980. aastal.