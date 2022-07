Aleksei Jašin: valitsusel puudub hea plaan üleminekuks eestikeelsele haridusele

Praegusel kujul on selle puhul tegu kümne aasta taguse vene gümnaasiumite keelereformi tasemel algatusega.

Vastsündinud valitsusliidu aluslepingus puudub ühe ainsa erandina üldhariduse osa, mis on halvaks üllatuseks kooliperedele ja Eesti haridustöötajate liidule. Liidu esimees Reemo Voltri teatas koalitsioonikõneluste ajal, et kui uue koalitsiooni huviorbiidist jääb välja õpetajate palgaküsimus, siis on õpetajad valmis streikima. Antud asjaolu oleks võinud leevendada mõne märksõnaga või algelise plaaniga, kuidas vähendada õpetajate töökoormust, suurendada koolide tugipersonali osakaalu või näiteks hakata arendama õpetajate karjäärimudelit riiklikul tasemel.