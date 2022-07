Õnne Pillak: üksikvanema toetus tõuseb. See on suur samm edasi

Eestis on ca 10 000 last, kellel on vaid üks vanem. 99 protsendil neist lastest on vaid ema. Alates järgmisest aastast pakub riik neile peredele tugevamat õlga, tõstes pikalt paigal seisnud üksikvanema toetuse 80 eurole. Väga vajalik tõus, et vähendada üksikvanemate laste vaesusriski ja aidata üksikvanematel pakkuda oma lastele paremaid võimalusi, alustades haridusest kuni võimaluseni minna lapsega kohvikusse või teatrisse.