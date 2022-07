Venemaa presidendi visiit Teherani. Iraan vannub Putinile truudust, Erdoğan segab kaarte

Visiidil väljendas president Putin valmidust lõpetada Ukraina viljatarneid takistav mereblokaad. Seejuures tänas Putin Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani, et too on sel teemal Ukraina ja Venemaa kõnelusi vahendanud. „Kõik probleemid pole veel lahendatud, kuid see, et oleme üldse edasi liikunud, on juba hea,“ lisas Putin.

Teisipäeval teatas ka Euroopa Liit, et on valmis osaliselt Venemaa pankade vastaseid sanktsioone leevendama ja külmutatud varasid n-ö sulatama, kui see aitab toidukaubandust taastada. Türgi ettepaneku järgi lubataks vilja eksportivatel laevadel Odessa sadamatest määratud marsruudil lahkuda seni, kuni kontrollitakse, ega alused relvi kanna.

Oma visiidil allkirjastas Erdoğan ka majandus- ja kaubanduskoostööleppe Iraaniga. President kinnitas, et on lääneriikide Iraanile kehtestatud sanktsioonide vastu. Hiljuti ähvardas USA sääraseid sanktsioone karmistada, kui ebaõnnestuvad Iraaniga peetavad läbirääkimised tuumaleppe taaselustamiseks.

Süüria vastasseis

Riigijuhid arutasid ka Türgi võimalikku sõjalist plaani Põhja-Süüriasse tungimiseks. Türgi valitsuse sõnul on sellise operatsiooni eesmärk tõrjuda Kurdistani Töölisparteiga (PKK) seotud võitlejaid, keda Türgi peab terroristideks. See operatsioon võib põhjustada vastasseisu Iraani ja Venemaaga, kes on Süüria presidendi Bashar al-Assadi liitlased ning toetavad teda riigis paiknevate sõjajõududega.

Putini nõunik Juri Ušakov teatas enne kohtumist, et Venemaa peab Süüria küsimuses väga oluliseks riikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse austamist.

Ekspertide arvates sooviksid Iraan ja Venemaa pigem Süürias kehtivat jõuvahekorda säilitada ning tõenäoliselt proovivad Erdoğani ümber veenda. Mõlemad riigid on viimase 11 aasta jooksul kulutanud Assadi võimul hoidmiseks nii sõjalist ressurssi kui ka raha. „Venemaa ja Süüria huvides on Assadi võimalikult suur mõjuvõim Süürias,“ ütles Lähis-Ida instituudi programmi juht Alex Vatanka ajakirjale Foreign Policy.