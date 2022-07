Ühest küljest on see oma 10 miljardi dollariga maailma kalleim teadusinstrument, mis avab astronoomiaalasteks vaatlusteks täiesti uued võimalused. Aga ennekõike on see kõik ju tohutult põnev. Kui Hubble’i teleskoop põhjustas meie arusaamas universumist suuremat sorti revolutsiooni, siis nüüd on James Webbil samasugused lootused.