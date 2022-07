JUHTKIRI | Vähenegu tõkked elektri mikrotootmise teel

Tõsi, miljonieurone liitumispakkumine on erandlik. Elektrilevi teatel allkirjastati 2021. aastal kõigist väljastatud liitumispakkumistest 51%, mis tähendab, et umbes pooltele tootjatele liitumishind sobis. Aga ligi pool potentsiaali jäi kasutamata! Seda viga on vaja parandada.

Mikrotootja liitumine ei peaks olema tasuta, kuid see hind ei tohi ka praegust toredat buumi ära kägistada. Vaja on leida uus optimum.

Mikrotootjad, kelle päikesepargi võimsus jääb alla 15 kW, täiesti keelava hinnaga liitumispakkumisi õnneks ei saa, sest osa nende liitumise kulusid lubab seadus Elektrilevil võrgutasust katta. Kuid ka kümne tuhande euro kanti küündiv liitumiskulu, nagu on tänases lehes kirjeldatud juhtumis, tapab paljude päikesepargihuviliste tahtmise.

Liitumine ei peaks olema tasuta, kuid olukorras, kus ka liitumiseks vajalike seadmete hinnad ähvardavad tõusta, peaksid konkurentsiamet ja majandusministeerium nuputama, kuidas teha nii, et liitumistasu praegust toredat buumi ära ei kägista. Ühest küljest on küll õigus, et võrgutariife ei tohi liiga kõrgeks tõsta (see on põhjendus, miks katab Eestis liitumisega kaasnevad kulud üldjuhul liituja). Aga teisalt – kui elektrivõrgu puuduste tõttu jätab palju potentsiaalseid tootjaid oma plaani katki, kannatavad tarbijad kõrgema elektri hinna tõttu.

Viimase aja tootjatele mõeldud liitumispakkumised ja tarbijate tasutav elektri hind viitavad sellele, et selles küsimuses tuleb riigiasutustel ja võrguettevõtetel otsida uut, paremat optimumi. Elektri mikrotootmisega peab minema täiskäigul edasi, kõrvaldades teelt takistused. Elektrilevi hinnangul oleks vaja investeerida 300 miljonit eurot, et kõikjal Eestis piirduks mikrotootja elektrivõrguga liitmise kulu 1000 euroga. Uues koalitsioonilepingus see teema kahjuks tähelepanu ei pälvinud, kuigi summa pole üle mõistuse suur.