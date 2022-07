Ahti Asmann: saagem üle valehäbist! 12. tunnil esitatud põlevkiviõli ostusoov võib jääda rahuldamata

Põlevkivikütteõlid jagunevad suures plaanis kaheks tooteks: kergeks ja raskeks. Mõlemal tootel on omad eripärad ja neist sõltub, milline peab olema nende kasutamise tehniline valmisolek. Kerged õlid on tavaliselt madala leekpunktiga ja väikese viskoossusega. Neid on mugavam kasutada, sest need ei vaja eelsoojendamist, teisalt eeldavad suuremat tähelepanelikkust ohutuse tagamise puhul. Kergemad õlid on eelkõige mõeldud väiksemates kateldes kasutamiseks ja nende õlide tootmismaht on piiratud. Raskemad õlid vajavad hoides ja põletades eelsoojendamist, teisalt on nad ohutumad ja nende tootmisvõime Eestis on palju suurem.