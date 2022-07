TAGATUBA | Eestikeelsele haridusele ülemineku puhul ootab valitsust vältimatu laupkokkupõrge reaalsusega

Seeder kinnitas, et koalitsioonipartnereid valides oli Keskerakonna ja EKRE otsusel hääletada eestikeelse hariduse eelnõu vastu oma roll. „Seda me teadsime juba varasemast, et Keskerakonnaga me eestikeelse hariduse reformi sellisel kujul teha ei saa,“ märkis Isamaa esimees.