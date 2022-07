Ove Pärn: elu nautimiseks peab kasutama teisi alternatiive, et tarbimist vähendada

Lapsena arvasin, et puude liikumine tekitab tuule. Uudishimu ja mõningane tähelepanu andsid vastuse, et asi on vastupidi. Juba praegu on linnalaste jaoks kadumas küsimus, kumb oli enne, kas muna või kana. Mõned lapsed imestavad pühade ajal muna koksides, miks sellest mänguasja ei leia. Kui lapselt küsida, kust vesi tuleb, vastus on – kraanist. Vähe mõeldakse, kuidas inimeste endi tegevus on puhta vee säilimisega seotud. Vesi, mida täna joome või milles supleme, on maakeral olnud sauruste ajast. Meil on aga võime see väga kiiresti kasutuskõlbmatuks muuta.