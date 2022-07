REPORTAAŽ | Rammstein. Natuke toorest vabadust pärast aastaid piiranguid

Arusaadav. 2019. aastal õnnestus neil Riiat ja Tamperet hullutada, kuid sellest on möödas mitu aastat. Täpselt kahe aasta eest pidid nad Tallinnasse jõudma, kuid alanud koroonapandeemia tõttu jäi see ära. Inimestest, kellega õhtu jooksul rääkisin, paistis, et enamik oli seda õhtut oodanud 2019. aastast, kui kontsert välja kuulutati ja välja müüdi. Oma üleilmse kontserdituuriga „Rammstein Stadium Tour“ nad enam meie piirkonda ei väisa. Järgmised lähimad paigad on Poolas, Rootsis ja Norras.