POLIITKOLUMNIST | Merle Maigre: mis jäi Eestil NATO tippkohtumisel saavutamata?

NATO tippkohtumine Madridis sai läbi, mis järeldused teeme sellest Eesti jaoks? Taasiseseisvumise algusest saadik on Eesti püüdnud kinnistada enda kuulumist lääne julgeolekuruumi. Kui vaadata kirjandust, siis kõige osavamalt on seda soovi kirjeldanud Mihkel Mutt oma romaanis „Rahvusvaheline mees“, kus välisministeeriumis töötavale Fabianile jagas šeff ülesandeid, mis panid kukalt kratsima. Näiteks anti Fabianile käsk lülituda nii ruttu kui võimalik Maailma Skeemi. Fabian ei saanud aru, mida selle all mõista, ta asus asja uurima ent tulutult. Lõpuks võttis ta südame rindu ja küsis šefilt, mis see Maailma Skeem on ja kuulis vastuseks, et see polegi mingi üldkasutatav termin, vaid olevat šefile lihtsalt pähe tulnud, kui ta ühel õhtupoolikul pärast vihmasadu jälgis taevast, kuhu oli tõusnud vikerkaar.