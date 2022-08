Aktinäitus. Ukraina värvides suitsupääsuke ja kunstimaailma staarid

„Mees & naine“ on uue kunsti muuseumis, „Naine & naine“ kunstnike majas, „Mees & mees“ Pärnu linnagaleriis. Tundub, et näituste sarnased nimed viitavad küll lähedasele vibe’ile, kuid vähemalt veresugulust neil pole. „Mees & naine“ on traditsiooniliselt mäslev (no millise oma tegemisega on Mark Soosaar pärikarva silitanud?!) ja ironiseeriv. „Mees & mees“ ja „Naine & naine“ sobravad seevastu tänapäevaselt tõsiusklikult soorollides. Kaugel sellest, et ma seda üteldes üleolevalt suhtuksin! Ütlen vaid, et näitused vaatlevad sarnaseid nähtusi eri suundadest.

Tõelise kahurväega on uue kunsti muuseumis seekord esindatud leedulased. Esimene selles faalanksis on mütoloogiahobul kappav Ruta Jusionyte. Tema üheksast enamasti kopsaka formaadiga maalist koosnev komplekt pole küll kunstiliselt midagi enneolematut, kuid kunstnik on lõuendeisse mahutanud ikka päris korralikult tööd ja väge.

Osav tsitaatide kogu

Lõunabaltlaste täpseim ja kaalukaim relv on ikooniliselt ruumi vastasseinas molbertil. See on Šarūnas Sauka suur maal „Vastik teismeline laenas naabrite auto“. See töö on kui Hollandi kunstniku Hieronymus Boschi 15.–16. sajandist pärineva maali „Maiste naudingute aed“ tänapäevane versioon. Loomulikult on uuel ajal teistsugused nii väärtused kui ka tabud. Soovitan lehitseda samas saalis vaadata olevat Šarūnas Sauka ülipaksu raamatut. Maali ees kumaras on tema poja Mykolas Sauka kolm polüestervaigust ja fiiberklaasist skulptuuri. Need kujutavad alasti vanamehi üsna erinevates poosides, aga eale kohaselt kas mõtisklemas, sittumas või suremas.